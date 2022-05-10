Son dakika: Çin'de heyelan paniği: 1 ölü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Çin'de heyelan paniği: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberlerine göre - Çin'de heyelan paniği: 1 ölü Çin'in güneybatısında meydana gelen heyelan sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin ise kayıp durumda olduğu açıklandı.

- Çin'de heyelan paniği: 1 ölü

PEKİN - Çin'in güneybatısında meydana gelen heyelan sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin ise kayıp durumda olduğu açıklandı.

Çin'in güneybatısındaki Bijie kentinde dağlık alanda toprak kayması meydana geldi. O anlar amatör kameraya yansırken, çevredekiler panikle kaçıştı. Bir kişinin, "Çabuk koş, koş" diye bağırdığı duyuldu. Olayın ardından bölgede 130 kişilik ekiple arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Şu ana kadar 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 2 kişinin ise kayıp durumda olduğu açıklandı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title