Son dakika... CHP'li Tutdere: "Vatandaşın Zamlarınıza Dayanacak Gücü Kalmadı. ya Sandığı Getirin ya da Bu Milletin Yakasından Elinizi Çekin" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... CHP'li Tutdere: "Vatandaşın Zamlarınıza Dayanacak Gücü Kalmadı. ya Sandığı Getirin ya da Bu Milletin Yakasından Elinizi Çekin"

ANKA - Güncel
 - Güncelleme:

Edinilen son dakika haberine göre CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulu’nda; akaryakıt zamları karşısında zorlanan otobüs, nakliye ve servis esnafları ile sürücü kurslarının sorunlarını dile getirdi. Tutdere, “Vatandaşın zamlarınıza dayanacak gücü kalmadı. Ya sandığı getirin ya da bu milletin yakasından elinizi çekin” dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulu'nda; akaryakıt zamları karşısında zorlanan otobüs, nakliye ve servis esnafları ile sürücü kurslarının sorunlarını dile getirdi. Tutdere, "Vatandaşın zamlarınıza dayanacak gücü kalmadı. ya sandığı getirin ya da bu milletin yakasından elinizi çekin" dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, dün TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak, akaryakıta yapılan zamlardan dolayı vatandaşların araçlarına binemez hale geldiğini ve seyahat edemediğini belirtti. Tutdere, şunları söyledi:

"Enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında parası pul olan vatandaşlarımız, 30 lirayı geçen mazot, 30 liraya dayanan benzin fiyatları karşısında arabalarına binemez hale geldiler. Otobüsçüler, nakliyeciler, servisçiler, sürücü kursları başta olmak üzere, en büyük gider kalemi akaryakıt olan sektörlerimiz ayakta kalmak için büyük bir özveriyle yaşam mücadelesi veriyorlar. Vatandaşlarımız artan otobüs bilet fiyatları nedeniyle seyahat edemez hale geldiler. Zamlardan nasibini alan sektörlerden biri de sürücü kursları. Araba ve eğitmen giderleri, iş yeri kirası, araç sigorta bedelleri sürücü kurslarını Türkiye genelinde iflas eder hale getirmiştir. Kısacası, buradan iktidara çağrı yapıyorum, vatandaşın zamlarınıza dayanacak gücü kalmadı. ya sandığı getirin ya da bu milletin yakasından elinizi çekin."

ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Adıyaman Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title