CHP'li Öztrak: 6 parti birlikteliklerini uyum içerisinde götürmeye kararlı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Milletimizi en geniş şekilde temsil eden 6 partimiz demokratik ilkelere dayanan birlikteliklerini uyum içerisinde götürmeye kararlıdır" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Parti sözcüsü Faik Öztark, toplantı sırasında basın mensuplarına açıklamada bulundu. Öztrak, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşında yapıcı rol oynamasının son derece önemli olduğunu belirterek, "Ama tek kişilik keyfi yönetim nedeniyle ülkemizin jeostratejik konumunun ve Montrö'nün sunduğu fırsatları kaçırma riski de var. Burada dış politikayı iç politikaya alet etmemek, soğukkanlı olmak ve devlet ciddiyeti gerekiyor" dedi.

Öztrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Kılıçdaroğlu, 6 kişinin imzaladığı bildiriyi hangi büyükelçiye düzelttirdin açıkla' sözleriyle ilgili soruya, "Bu zırvanın sahibi zırvasını ispatla mükelleftir. Çok açık ifade ediyorum; aksi taktirde namerttir, alçaktır, şerefsizdir, haysiyetsizdir. Bu ülkede edep ve adap kelimelerini ağzına alabilecek en son kişi bu zattır. Uyuşturucu kaçakçısıyla, dolandırıcısıyla, her türlü suçluyla fotoğrafı olan bu şahıstır. Anlaşılan bu zat altındaki koltuk sallandıkça yerini korumak için en iyi bildiği işi yapıyor; senaryolar uyduruyor" diye cevap verdi.