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Son Dakika | Cezayir'de doğal gazdan zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti

AA - Ebu Bekir Aşkın - Güncel
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Son Dakika | Cezayir'de doğal gazdan zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Cezayir'in kuzey batısındaki Tiyarat kentindeki bir apartman dairesinde, doğal gaz kaçağı sonucu zehirlenen aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi.

Cezayir'in kuzey batısındaki Tiyarat kentindeki bir apartman dairesinde, doğal gaz kaçağı sonucu zehirlenen aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi.

Tiyarat'taki Sivil Savunma birimlerinden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin ihbar üzerine girdiği dairede 4 kişinin cansız bedenine ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, doğal gaz kaçağından etkilenerek baygınlık geçiren aynı aileden 2 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Cezayir'de en son şubat ayında ülkenin kuzeyinde yer alan Setif kentinde bir binada meydana gelen doğal gaz kaçağının neden olduğu patlamada 8 kişi hayatını kaybetmişti.

AA / Ebu Bekir Aşkın - Güncel

Doğalgaz, Cezayir, Güncel, Haberler

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