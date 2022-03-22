Son Dakika | Cezaevindeki PKK'lılara finansman sağlayanlara operasyon: 21 gözaltı - Haberler

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Son Dakika | Cezaevindeki PKK'lılara finansman sağlayanlara operasyon: 21 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Murat Küçük - Güncel
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Son Dakika | Cezaevindeki PKK'lılara finansman sağlayanlara operasyon: 21 gözaltı

Son dakika gündem haberi: BOLU'da cezaevinde kalan terör örgütü PKK/KCK üyelerine finansman sağladıkları iddiasıyla 7 ilde 21 kişi, gözaltına alındı.

BOLU (DHA) - BOLU'da cezaevinde kalan terör örgütü PKK/KCK üyelerine finansman sağladıkları iddiasıyla 7 ilde 21 kişi, gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Bolu F Tipi Cezaevi'nde kalan terör ögütü PKK/KCK üyelerine finansman sağladıkları iddiasıyla 21 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla İstanbul'da 9, Ankara'da 2, Diyarbakır'da 5, Adana'da 2, Bingöl'de 1, Mardin'de 1 ve Iğdır'da 1 kişi olmak üzere 21 kişi yakalanarak gözaltına aldı. 21 kişinin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda belge ve dokümanlara da el konuldu. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şüphelilerle ilgili 'silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi' suçu kapsamında soruşturmanın sürdüğü belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör, Bolu, PKK, Güncel, Haberler

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