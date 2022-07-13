Son dakika! Çeşme'de makilik yangını; 7 gözaltı (6) Edinilen son dakika gelişmesine göre 2 SİTE TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDIİzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan yangın nedeniyle Ovacık Mahallesi'nde bulunan 2 sitede oturanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. 2 SİTE TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan yangın nedeniyle Ovacık Mahallesi'nde bulunan 2 sitede oturanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Güncel İzmir Çeşme Güncel Haberler Son Dakika

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