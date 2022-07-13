Son dakika! Çeşme'de makilik yangını; 7 gözaltı (6)
Demirören Haber Ajansı - Halil İbrahim Karabıyık - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre 2 SİTE TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDIİzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan yangın nedeniyle Ovacık Mahallesi'nde bulunan 2 sitede oturanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.
2 SİTE TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI
İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan yangın nedeniyle Ovacık Mahallesi'nde bulunan 2 sitede oturanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Güncel