Son Dakika | Çeşitli suçlardan aranan 13 kişi tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberleri: Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 26 kişi yakalandı, 13'ü tutuklandı. Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 26 kişi yakalandı, 13'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Ekiplerce, 22-28 Ağustos tarihlerinde şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramada 16 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 25 yıl hapis cezası bulunan 10 kişi tutuklandı. Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 9 kişi hakkında işlem yapıldı, 3'ü tutuklandı. Motosikletli Yunus Timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan bir kişi yakalandı. Operasyonlarda, 16 bilgisayar, 2 yazıcı, 264 litre yağ, televizyon, tabanca, 15 fişek, kurusıkı tabanca, 14 kurusıkı fişeği, bıçak, hilti ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Kaynak: AA / Güncel Asayiş Şube Müdürlüğü Van Güncel Haberler Son Dakika

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