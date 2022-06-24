Son dakika! Çerkezköy Kaymakamlığının arşiv odasında çıkan yangın söndürüldü Gelen son dakika haberine göre Tekirdağ'da Çerkezköy Kaymakamlığının arşiv odasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Tekirdağ'da Çerkezköy Kaymakamlığının arşiv odasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Kaymakamlık binasının 4'üncü katındaki arşiv odasından duman çıktığını gören temizlik görevlileri durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede alevler odayı sardı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik müdahaleyle yangını söndürdü. Çerkezköy Kaymakam Vekili ve Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır, bölgeye gelerek bilgi aldı. Sağır, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını söyledi. Binada temizlik çalışmaları başlatıldı. AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel Kaymakamlık Çerkezköy Tekirdağ Güncel Haberler Son Dakika

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