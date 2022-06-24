Cemal Kaşıkçı öldürülmesine ilişkin 26 Suudi sanık hakkındaki dava düşürüldü (1) GAZETECİ Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi davasının durmasına ve Suudi Arabistan'a devredilmesine ilişkin karara imza atan mahkemenin 26 Suudi sanık hakkındaki davanın düşürülmesine karar verdiği ortaya çıktı. GAZETECİ Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi davasının durmasına ve Suudi Arabistan'a devredilmesine ilişkin karara imza atan mahkemenin 26 Suudi sanık hakkındaki davanın düşürülmesine karar verdiği ortaya çıktı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin 17 Haziran 2022'de 26 sanık hakkındaki davanın düşürülmesine yönelik ek karar verdi. Hatice Cengiz'in avukatı Gökmen Başpınar bu karara itiraz edeceklerini belirtti. Demirören Haber Ajansı / Güncel Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı Güncel Haberler

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