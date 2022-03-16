Son dakika haber... ÇEKMEKÖY'DE YAYA GEÇİDİNDE OTOMOBİL ÇARPTI O ANLAR KAMERADA

ÇEKMEKÖY'de yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Sedanur Beybağa'ya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın yaralanırken, kaçan sürücü daha sonra yakalanarak gözaltına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Taşdelen Mahallesi'nde önceki gün saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Sedanur Beybağa'ya, Bilal Deniz kontrolündeki 34 ECY 607 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Beybağa, yaralandı. Yaralı kadının yardımına çevredekiler koşarken, sürücü otomobiliyle kaçtı. Çevredekilerin yardımıyla ayağa kaldırılan Sedanur Beybağa yürüyerek eve gitti. Ağrılarının artmasıyla Çekmeköy Devlet Hastanesi'ne giden kadının bacak kemiklerinde çatlaklar olduğu anlaşıldı. Yüzünde de yaralar olan kadın, polis merkezine giderek kaçan sürücüden şikayetçi oldu. Otomobilin plakasını belirleyen ekipler, sürücünün Bilal Deniz olduğunu tespit etti. Deniz gözaltına alınarak, Alemdağ Polis Merkezi'ne götürüldü. İdari para cezasına çarptırılan Deniz, işlemleri sonrası adliyeye sevk edilecek.