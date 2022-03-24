Son Dakika | Çekmeköy'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Taşdelen Mahallesi Şehit Kubilay Caddesi'nde 4 katlı binanın çatısında sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin kontrol altına alarak büyümeden söndürdüğü yangın nedeniyle binanın çatısında hasar meydana geldi.