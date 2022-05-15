Son dakika: Çavuşoğlu: "NATO toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütüne desteğini üye ülkelere anlattık. Özellikle İsveç'in yaptığı silah yardımı...
AA - Zuhal Demirci - Güncel
Son dakika gündem haberine göre Çavuşoğlu: "NATO toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütüne desteğini üye ülkelere anlattık. Özellikle İsveç'in yaptığı silah yardımı konusunu açık şekilde dile getirdik"
Çavuşoğlu: "NATO toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütüne desteğini üye ülkelere anlattık. Özellikle İsveç'in yaptığı silah yardımı konusunu açık şekilde dile getirdik"
AA / Zuhal Demirci - Güncel