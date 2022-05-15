Son dakika: Çavuşoğlu: &quot;NATO toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütüne desteğini üye ülkelere anlattık. Özellikle İsveç'in yaptığı silah yardımı... - Haberler

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Son dakika: Çavuşoğlu: "NATO toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütüne desteğini üye ülkelere anlattık. Özellikle İsveç'in yaptığı silah yardımı...

AA - Zuhal Demirci - Güncel
Son dakika: Çavuşoğlu: 'NATO toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütüne desteğini üye ülkelere anlattık. Özellikle İsveç'in yaptığı silah yardımı...

Son dakika gündem haberine göre Çavuşoğlu: "NATO toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütüne desteğini üye ülkelere anlattık. Özellikle İsveç'in yaptığı silah yardımı konusunu açık şekilde dile getirdik"

Çavuşoğlu: "NATO toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütüne desteğini üye ülkelere anlattık. Özellikle İsveç'in yaptığı silah yardımı konusunu açık şekilde dile getirdik"

AA / Zuhal Demirci - Güncel

Finlandiya, Silah, Terör, İsveç, Güncel, Haberler

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