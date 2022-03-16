Son Dakika | Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu'nun Bayramov ile yaptığı görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ve tahliyeler ele alındı.