Son Dakika | Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile telefonda görüştü - Haberler

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Son Dakika | Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile telefonda görüştü

AA - Fuat Kabakcı - Güncel
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Son Dakika | Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile telefonda görüştü

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu'nun Bayramov ile yaptığı görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ve tahliyeler ele alındı.

AA / Fuat Kabakcı - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Güncel, Haberler

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