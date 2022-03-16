Son Dakika | Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile telefonda görüştü
AA - Fuat Kabakcı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu'nun Bayramov ile yaptığı görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ve tahliyeler ele alındı.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Fuat Kabakcı - Güncel