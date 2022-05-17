Son Dakika | ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Haberler

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Son Dakika | ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, bir evin çatı katındaki odada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, bir evin çatı katındaki odada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde 2 katlı evin çatısındaki odada çıktı. Remzi Evren'e ait çatı katındaki odada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Tedbir amaçlı bina sakinlerinin tahliye edildiği yangının çıkış sebebini araştırıyor. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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