Son Dakika | Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı Güncel Haberler Son dakika haber: Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve KOM Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda Boyacılı Mahallesi'nde Y.D'nin (43) evinde arama yapıldı. Aramada 465 gram kubar esrar bulundu, Y.D. gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Yaşar Karaman Çarşamba Samsun Güncel Haberler Son Dakika

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