Son dakika! Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

AA - Muhammed Kaygın - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika! Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Son dakika haberler: Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince narkotik, kaçakçılık ve organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında il genelinde çalışma yapıldı.

Ekipler, Ö.S. ve G.G'nin adreslerinde yaptığı aramada 499 sentetik hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Ö.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Muhammed Kaygın - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Çankırı, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title