Atatürk'ün Çanakkale cephesinde verdiği emirlerin yer aldığı mektuplar müze envanterinde

ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, bir koleksiyonerden satın alınan 360'a yakın mektup, fotoğraf ve haritadan oluşan belgeleri envanterine kaydetti. Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, belgeler arasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale cephesinde verdiği emirlerin de yer aldığı, kendi imzasını taşıyan mektupların bulunduğunu söyledi. Belgelerin, hizmete açılacak olan Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi ve Kütüphanesi'nde sergileneceği belirtildi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı 3 yıl önce askeri kültür varlıklarının, ait olduğu topraklarda korunması ve sergilenmesi için 'Sahip Çıkalım' kampanyası başlattı. Bu kapsamda, Çanakkale Savaşları'na ait objeler bir yandan Alan Başkanlığı'na bağışlanmaya devam ederken, bir yandan da koleksiyonerlerin elindeki objeler satın alınıyor. Son olarak İstanbul'daki bir koleksiyonerden satın alınan 360'a yakın mektup, fotoğraf ve haritadan oluşan belgeler, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ne getirilerek, Alan Başkanlığı envanterine kaydedildi. Belgelerin, yakında hizmete açılacak olan Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi ve Kütüphanesi'nde sergileneceği belirtildi.

Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, bundan sonra da Çanakkale ile ilgili elinde bilgisi ve belgesi olan, savaş malzemesi olan herkesten Tarihi Alan Başkanlığına bunları ulaştırmalarını beklediklerini söyledi.