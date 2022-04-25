Terör örgütü MLKP'ye yönelik 3 ildeki operasyonda 8 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Terör örgütü MLKP'ye yönelik 3 ildeki operasyonda 8 gözaltı

AA - Kemal Karadağ - Güncel
 - Güncelleme:
Terör örgütü MLKP'ye yönelik 3 ildeki operasyonda 8 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü MLKP'ye yönelik Çanakkale merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 kişinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü MLKP'ye yönelik Çanakkale merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince MLKP'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Çanakkale merkezli 3 ildeki eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Kemal Karadağ - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title