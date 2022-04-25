Terör örgütü MLKP'ye yönelik 3 ildeki operasyonda 8 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü MLKP'ye yönelik Çanakkale merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince MLKP'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Çanakkale merkezli 3 ildeki eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.