Son dakika: Çanakkale'de uyuşturucu madde satışı yapan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Son dakika: Çanakkale'de uyuşturucu madde satışı yapan şüpheli tutuklandı

AA - Burak Akay - Güncel
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Son dakika: Çanakkale'de uyuşturucu madde satışı yapan şüpheli tutuklandı

Son dakika haber: Çanakkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve hap ele geçirildi, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Burak Akay - Güncel

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