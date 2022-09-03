Son dakika haber... ÇANAKKALE'DE TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ; 1 ÖLÜ, 54 YARALI

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tur otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 54 kişi yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza, Ezine çıkışı Fidanlık Müdürlüğü'nün önünde sabah saat 08.45 sıralarında meydana geldi. Kocaeli'den Çanakkale'ye giden, içerisinde 52 yolcu, 1 şoför ve 2 muavin bulunan Özgür Ercan'ın idaresindeki 34 KLC 80 plakalı tur otobüsü, Çanakkale istikametine doğru ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, su kanalına devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonucunda yolculardan Uğur Seçil Çetinkaya hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 31 kişi Ezine Devlet Hastanesi'ne, 8 yaralı Ayvacık Devlet Hastanesi'ne, 6 Bayramiç Devlet Hastanesi'ne, 4 yaralı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne, 5 yaralı ise Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çetinkaya'nın cesedi, Ezine Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

'KAZADA AĞIR YARALANAN HASTAMIZ BULUNMUYOR'

Kazanın ardından bölgeye gelen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, açıklamalarda bulunarak diğer yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Aktaş, Kocaeli'nden ilimize turist getiren tur firmasına ait bir otobüs sabah saatlerinde Ezine ilçemizde yoldan çıkarak yan yatmıştır. Otobüste toplamda 52 yolcu, 3 mürettebat bulunmakta. Kazada maalesef bir yolcumuz hayatını kaybetti. Yaralı vatandaşlar Çanakkale'de bulunan hastanelerde ve çevre ilçelerde bulunan hastanelerde müşahede altındalar. Kazada ağır yaralanan hastamız bulunamamakta. Meydana gelen kazanın sebebi, trafik birimlerimiz, emniyet birimlerimiz, savcımızın nezaretinde araştırılıyor dedi.