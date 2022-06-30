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Son dakika haber | ÇANAKKALE - Tarım arazisinden makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü

AA - Burak Akay - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, tarım arazisi ve makilik alanda etkili olan yangın söndürüldü İlçeye bağlı Fındıklı köyündeki bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, tarım arazisi ve makilik alanda etkili olan yangın söndürüldü

İlçeye bağlı Fındıklı köyündeki bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle çevreye yayılan alevler, makilik alana sıçradı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına havadan iki helikopter, karadan da sekiz arazöz, iki ilk müdahale aracı, bir dozer ve üç su ikmal aracı ile çok sayıda işçiyle müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına çevre belediyelerin itfaiyeleri de destek verdi.

Ekiplerin erken müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangında üç dönüm makilik alan ile tarım arazisi zarar gördü.

AA / Burak Akay - Güncel

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