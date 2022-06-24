Son Dakika | Çanakkale'de fuhuş operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA - Doğan Zelova - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe merkezinde masaj salonu adı altında işletilen bir mekanda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, kadın şüpheliler S.Y. ve Z.A. yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
AA / Doğan Zelova - Güncel