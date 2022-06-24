Son Dakika | Çanakkale'de fuhuş operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son Dakika | Çanakkale'de fuhuş operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA - Doğan Zelova - Güncel
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Son Dakika | Çanakkale'de fuhuş operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi... Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe merkezinde masaj salonu adı altında işletilen bir mekanda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, kadın şüpheliler S.Y. ve Z.A. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

AA / Doğan Zelova - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Çanakkale Hisarcık Gelibolu Güncel Haberler Son Dakika

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