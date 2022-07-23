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Son Dakika | Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

AA - Burak Akay - Güncel
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Son Dakika | Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika haberler... Ezine'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Ezine'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Derbentbaşı köyü yakınlarındaki ormanlık arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için 2 uçak ve 3 helikopterle havadan, 17 arazöz, 3 dozer, ilk müdahale aracı, su ikmal aracı ve çok sayıda personelle karadan çalışma başlatıldı.

AA / Burak Akay - Güncel

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