Son Dakika | ÇAMAŞIR SUYU İÇEN 1,5 YAŞINDAKİ YİĞİTHAN, HASTANELİK OLDU Son dakika haberler... Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evde yerde unutulan bidondan çamaşır suyu içen Yiğithan O. (1,5), kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evde yerde unutulan bidondan çamaşır suyu içen Yiğithan O. (1,5), kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Olay, saat 16.30 sıralarında, Hamidiye Mahallesi Pazar Sokak'ta meydana geldi. Evde oyun oynayan Yiğithan O., yerde unutulan bidondaki çamaşır suyunu içti. Bir süre sonra fenalaşan bebek, ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Yiğithan O., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, soruşturma sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel İnegöl Bursa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son Dakika | ÇAMAŞIR SUYU İÇEN 1,5 YAŞINDAKİ YİĞİTHAN, HASTANELİK OLDU - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.