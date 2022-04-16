Son dakika... Çalınan koyunları kuzularıyla jandarma buluşturdu

BALIKESİR'in Balya ilçesinde Ali Osman (58) ve Ekliman Değirmenci (57) çiftinin 27 koyunu damdan çalındı, kuzular anasız kaldı. Jandarmanın yaptığı çalışmayla koyunlardan 21'i bulunarak, Değirmenci çiftine teslim edildi. Koyunlardan birinin çalındıktan sonra dünyaya getirdiği 2 haftalık kuzunun da jandarmanın bayram hediyesi olduğunu söyleyen Değirmenci çifti, "Koyunların kuzularıyla buluşma anı tarif edilemez, harika bir duyguydu. Jandarma bize bayramı erken yaşattı" dedi.

Farklı illerde görev yapan orman işçisi Ali Osman Değirmenci, emekli olduktan sonra eşi Ekliman Değirmenci ile 2018 yılında Balya ilçesine bağlı kırsal Akbaş Mahallesi'ne yerleşti. Çift, kredi çekip 20 küçükbaş hayvan aldı. Değirmenci çitinin koyunları doğum yaptıkça sürü büyüdü ve 4 yıl içinde 57 küçükbaş hayvana ulaştı.

Koyunların getirildiği anda yaşadığı duygularını anlatan Ekliman Değirmenci, "Koyunlarımızın dama girme anı harika bir duyguydu. Kuzularıyla buluşmaları tarif edilemezdi. O anki duygu anlatılmaz, yaşanır. Biz yaşadık. Bize jandarmamız, JASAT'ımız yaşattı. Bize Ramazan'da bayram yaşattılar onlar, çok sevindik. Allah onları da sevindirsin. Jandarma ekipleri bir de bayram hediyesi getirmişler. Çalınanlar içerisinde hamile bir koyun vardı, o da doğum yapmış. Ezilmesin diye kucaklarında getirdikleri 2 haftalık kuzu bize bayram hediyesi oldu. Şimdilik çalınan koyunlar korktuğu için sürüden ayrı duruyorlar" dedi.