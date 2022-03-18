BÜYÜKÇEKMECE TEM'DE 100 METRE ARAYLA 2 ZİNCİRLEME KAZA 3 YARALI

ANKARA (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 13.30 sıralarında 100 metre arayla iki farklı trafik kazası meydana geldi. İlk kazada seyir halindeki kamyon aniden yavaşlayınca, arkasındaki kamyonet duramayarak çarptı. Kaza yapan kamyonete de arkasından gelen başka bir kamyonet çarptı. Diğer kazada ise 3 otomobil çarpıştı. Yaşanan 2 kaza sonucunda toplam 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. TEM Otoyolu Ankara istikametindeki tek şerit kapatıldı.

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