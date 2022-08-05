Son Dakika | Büyükçekmece'de maskeli silahlı 3 şüpheli, otomobil gasbetti Son dakika haberler... Büyükçekmece'de maskeli ve silahlı 3 şüpheli, sahibinin park etmeye çalıştığı otomobili gasbederek kaçtı. Büyükçekmece'de maskeli ve silahlı 3 şüpheli, sahibinin park etmeye çalıştığı otomobili gasbederek kaçtı. Atatürk Mahallesi'nde A.B, evinin bulunduğu sitenin otoparkında yer olmadığını görerek otomobilini sitenin önündeki caddeye park etmek istedi. Bu sırada yanına gelen maskeli ve silahlı 3 şüpheli otomobili gasbetti. Zanlılar olayın ardından kaçarken, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay anıyla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarında 3 şüpheliden 2'si A.B'yi aracından indirirken, bir şüphelinin otomobili alarak kaçması, ardından diğer 2 şüphelinin de geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaşmaları yer alıyor. Güncel AA / Abdülkerim Güzel Büyükçekmece Güncel Haberler Son Dakika

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