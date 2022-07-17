Son dakika gündem: Büyükçekmece'de anız yangını ayçiçek tarlalarına sıçramadan söndürüldü - Haberler

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Son dakika gündem: Büyükçekmece'de anız yangını ayçiçek tarlalarına sıçramadan söndürüldü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem: Büyükçekmece'de anız yangını ayçiçek tarlalarına sıçramadan söndürüldü

Son dakika haber: BÜYÜKÇEKMECE'de çiftlik bahçesinde başlayan yangın 50 dönümlük tarım arazisine sıçradı.

BÜYÜKÇEKMECE'de çiftlik bahçesinde başlayan yangın 50 dönümlük tarım arazisine sıçradı. İtfaiye ekipleri, alevleri ayçiçek tarlasına sıçramadan söndürdü.

Büyükçekmece Türkoba Mahallesi'ndeki bir çiftliğin bahçesinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler çiftlik dışındaki tarım arazisine sıçradı. Yaklaşık 50 dönüm alanda yanan anızlar nedeniyle, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 3 farklı bölgeden yangına müdahale eden ekipler, alevleri, ayçiçek tarlalarına sıçramadan söndürdü. İtfaiye ekipleri rüzgarın etkisiyle yangının yeniden çıkmaması için uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangında yaralanan olmazken, çiftlik içindeki binaların alevlerden etkilenmediği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Büyükçekmece İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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