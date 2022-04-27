Bursa'daki uçak kazasında ölen pilot Murat Avşar son yolculuğuna uğurlandı (2)

Bursa'da, Yunuseli Havaalanı yakınında tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu yaşamını yitiren pilot Murat Avşar'ın cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verildi.

Avşar'ın (32) yaşadığı İnegöl ilçesindeki Alanyurt Hüdai Camisi'nde kılınan namazının ardından aileye teslim edilen cenaze, Mersin'in Toroslar ilçesindeki Akbelen Mezarlığı'na getirildi.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Avşar'ın naaşı burada defnedildi.

Törene, pilotun annesi Ayşe ve babası Mehmet Avşar ile yakınları katıldı.

Baba Mehmet Avşar, gazetecilere, oğlunun asıl mesleğinin inşaat mühendisliği olduğunu, bir süre çalıştıktan sonra pilot olmaya karar verdiğini söyledi.

Oğlunun sevdiği işi yaptığını anlatan Avşar, "O sevdiği işi yapıyordu. Pilot olmak istiyordu, sevdiği işti. Tek motorlu uçak uçuruyordu belli saat ve dersler alıyordu. Normal pilot olmak için az bir aşaması vardı." dedi.

Olay

Bursa'da, 25 Nisan'da, Yunuseli Havaalanı'ndan kalkışından kısa bir süre sonra irtibat sağlanamayan tek motorlu eğitim uçağı, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta 2 katlı binaya çarptıktan sonra evlerin arasına düşmüştü.

Sokakta parçalanarak alev alan uçaktaki eğitmen pilot Furkan Otkum (29) ile pilot Murat Avşar hayatını kaybetmişti. Olayda ayrıca 2 araç yanmış, 2 evde hasar meydana gelmişti.