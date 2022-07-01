Son dakika... Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Son dakika... Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

AA - Mustafa Bikeç - Güncel
Son dakika... Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Fırtına"nın da kullanıldığı aramalarda, 20 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Mustafa Bikeç - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Narkotik Bursa Güncel Haberler Son Dakika

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