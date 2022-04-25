Son Dakika | Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti (2) - Haberler

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Son Dakika | Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti (2)

Demirören Haber Ajansı - Esra Türker - Güncel
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Son Dakika | Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti (2)

Son dakika gündem haberine göre 'SİVİL EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ'Bursa'da tek motorlu uçağın düşmesiyle ilgili Vali Yakup Canbolat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş açıklama yaptı.

BURSA (DHA) - 'SİVİL EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ'

Bursa'da tek motorlu uçağın düşmesiyle ilgili Vali Yakup Canbolat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş açıklama yaptı. Vali Canbolat, "2 ev ve araçlar zarar gördü. 2 pilot hayatını kaybetti. Teknik sebeplerle olduğunu düşünmekteyiz. Bu sivil eğitim uçağı. Sadece pilotlarımız vefat etti. Mahallede yaralanan yok. Sadece 2 ev ve araçlarda hasar oluştu. Başımız sağ olsun" dedi.Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "Geçmiş olsun. İçinde 2 kişinin olduğu 'ultralight' tipi bir uçak. Mahallede yaralanan veya hayatını kaybeden yok. Patlamayla beraber araçlar yanmaya başlamış. Bunlar da park halindeki araçlarmış. Kısa bir zaman içerisinde detaylar ortaya çıkacaktır" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı / Esra Türker - Güncel

Bursa, Pilot, Uçak, Güncel, Haberler

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