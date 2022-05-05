Son dakika: Bursa'da kamyon, yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

ESKİŞEHİR (DHA) - BURSA Çevre Yolu'nda hafriyat kamyonu, aynı yönde seyir halinde olan yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otobüste bulunan yolculardan 1'i hayatını kaybetti, 6'sı yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Bursa Çevre Yolu İsmetiye Viyadüğü mevkiinde meydana geldi. Seyit Ali Akpekmezci idaresindeki 16 JZD 68 plakalı hafriyat kamyonu, İstanbul'dan Eskişehir'e seyahat eden Barış Kantaroğlu yönetimindeki 34 ZSZ 14 plakalı İstanbul Kalesi firmasına ait yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. 37 yolcu, 2 şoför ve 1 muavinin bulunduğu otobüsteki yolculardan Emirhan Şen hayatını kaybetti; Gülhan Ocaktan, Eysar Mahmud Kamil, Yakup Temiz, Melikcan Kangal, Nihat Elçi ve Sinan Elçi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.