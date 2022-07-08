Son Dakika | Bursa'da jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Bursa'da jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı

AA - Sergen Sezgin - Güncel
 - Güncelleme:
Son Dakika | Bursa'da jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı

Son dakika gündem haberi... Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde Jandarma Genel Komutanlığınca bayram dolayısıyla yapılan çalışmalar kapsamında Bursa'da ekipler, birçok noktada trafik uygulaması gerçekleştiriyor. Kentte 471 farklı noktada 1386 personelin katıldığı denetimlere helikopterle de destek veriliyor.

Olası kazaların önüne geçebilmek ve trafiği izlemek için jandarmaya ait helikopterle, başta İstanbul-İzmir Otoyolu olmak üzere Bursa'yı Eskişehir ve Ankara'ya bağlayan kara yolları da denetlendi.

Öte yandan, Bursa genelinde trafik yoğunluğunun bulunmadığı görüldü.

AA / Sergen Sezgin - Güncel

Kurban Bayramı Jandarma Bursa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title