Son dakika: Bursa'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın, etraftaki diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Veysel Karani Mahallesi 4. Veysel Sokak'ta bulunan büyük bir hurdalıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, yangın kentin birçok noktasından görüldü.

İhbar üzerine olay yerine giden Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Başkanlığı ekipleri, 10 araçla yangına müdahale etti.

Alevleri diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alan ekipler, yangını söndürdü.

Yanan hurda yığınları da kepçe yardımıyla bulundukları yerden kaldırılarak, soğutma çalışması yapıldı.