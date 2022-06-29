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Fuhuş operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

AA - Sinan Balcıkoca - Güncel
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Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen şüphelileri takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda biri Kocaeli'de 10 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu ve sim kartın yanı sıra fuhuştan elde edildiği belirlenen 32 bin liraya el konuldu. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyon kapsamında kurtarılan 14 yabancı uyruklu mağdur kadının ise işlemlerin ardından İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.

AA / Sinan Balcıkoca - Güncel

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