Son Dakika | Bursa'da evinde ruhsatsız silahlar ele geçirilen kişi gözaltına alındı
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Edinilen son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinde ruhsatsız silahlar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinde ruhsatsız silahlar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Büro Amirliği ekipleri, silah ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Hocaköy Mahallesi'nde Hakan S'yi yakaladı.
Bu kişinin evinde yapılan aramada, kurusıkıdan bozma 7 tabanca, 2 tüfek, 29 fişek, 4 şarjör ve silah tamirinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Ruhsatsız silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Hakan S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Güncel