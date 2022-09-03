Son Dakika | Bursa'da eski karısını öldürdükten sonra kendini vuran kişi de hayatını kaybetti Güncel Haberler Son dakika haberleri... Bursa'nın İnegöl ilçesinde boşandığı kadını tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla kendini yaralayan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde boşandığı kadını tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla kendini yaralayan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Eski eşi Fadime Cuma'yı öldüren Kahraman Çetinkaya, tedaviye alındığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri süren 3 çocuk annesi kadının cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek. Kahraman Çetinkaya (41), dün akşam Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki otobüs durağında bekleyen, bir süre önce boşandığı Fadime Cuma'nın (40) yanına gitmişti. İnegöl Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Cuma'ya tabancayla ateş eden Çetinkaya, aynı silahla kendini vurmuştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan bu kişileri İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırmış, Fadime Cuma doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı. Güncel Kaynak: AA / Uğur Çiçek Devlet Hastanesi İnegöl Bursa Güncel Haberler Son Dakika

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