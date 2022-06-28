Son dakika: Bursa'da "Erguvan Zamanı" gösterisi sahnelendi - Haberler

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Son dakika: Bursa'da "Erguvan Zamanı" gösterisi sahnelendi

AA - Fatma Nur Söğütlü - Güncel
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Son dakika: Bursa'da 'Erguvan Zamanı' gösterisi sahnelendi

Son dakika gündem haberi: Bursa'da Yıldırım Belediyesi tarafından organize edilen, Erguvan Zamanı Halk Oyunları Topluluğu'nun sahnelediği "Erguvan Zamanı" halk oyunları gösterisi sanatseverlerle buluştu.

Bursa'da Yıldırım Belediyesi tarafından organize edilen, Erguvan Zamanı Halk Oyunları Topluluğu'nun sahnelediği "Erguvan Zamanı" halk oyunları gösterisi sanatseverlerle buluştu.

Kaplıkaya Cazibe Merkezi'nde gerçekleştirilen gösteriyi Ergün Saatçi yönetti.

Gösteride 4 farklı yaş kategorisinde, 7 bölge ve 13 yöreden oluşan halk oyunları, topluluk tarafından sahnelendi.

AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel

Yıldırım Belediyesi Bursa Güncel Haberler Son Dakika

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