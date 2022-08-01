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Son dakika haber... Bir kişi silahla vurulmuş olarak bulundu

Son dakika haber: Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kişi silahla vurulması sonucu yaralı halde bulundu.

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kişi silahla vurulması sonucu yaralı halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ürünlü Mahallesi 51. Sokak'ta silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Adrese giden ekipler, Musa Bozkurt'un bacağından silahla vurularak yaralandığını belirledi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bozkurt, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Görgü tanıkları, Bozkurt'un, bir araçtan atılıp silahla ateş edilerek yaralandıktan sonra şüphelilerin olay yerinden araçla kaçtığını iddia etti.

Bozkurt ise kendisini silahla yaraladığını ileri sürdü.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

AA / Mustafa Bikeç - Güncel

Bozkurt Bursa Güncel Haberler Son Dakika

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