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Son dakika... Bir hafta arayla 2 bisiklet çalan hırsız kameraya yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika... Bir hafta arayla 2 bisiklet çalan hırsız kameraya yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Bursa'da apartmanlara giren kimliği belirsiz şüphelinin, bir hafta arayla 2 bisikleti çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da apartmanlara giren kimliği belirsiz şüphelinin, bir hafta arayla 2 bisikleti çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'nın Kestel ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki apartmanlara giren bir kişi, apartmanın 6. katındaki bisikleti çalıp kaçtı. Bir hafta arayla Kestel TOKİ konutlarından 2 bisiklet çalan hırsız, rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Apartmanda keşif yaparak pahalı olan bisikletleri gözüne kestirip çaldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Bisikletlerinin çalındığını fark eden aileler durumu polise bildirdi. Polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından bisikleti çalan şüphelinin eşkalini belirledi. Polis, şüphelinin kimliğinin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

(Emrah Taş/ İHA)

Son dakika... Bir hafta arayla 2 bisiklet çalan hırsız kameraya yakalandı

Son dakika... Bir hafta arayla 2 bisiklet çalan hırsız kameraya yakalandı

Son dakika... Bir hafta arayla 2 bisiklet çalan hırsız kameraya yakalandı

Son dakika... Bir hafta arayla 2 bisiklet çalan hırsız kameraya yakalandı

Son dakika... Bir hafta arayla 2 bisiklet çalan hırsız kameraya yakalandı

Son dakika... Bir hafta arayla 2 bisiklet çalan hırsız kameraya yakalandı

Son dakika... Bir hafta arayla 2 bisiklet çalan hırsız kameraya yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bisiklet, Esentepe, Kestel, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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