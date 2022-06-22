Son dakika: Burkina Faso'da bazı yerleşim yerleri terörle mücadele için boşaltılacak

Burkina Faso'da ordu, terörle mücadele operasyonları yürütmek için kuzey ve güneydoğudaki yerleşim yerlerinin boşaltılması emri verdi.

Ordu adına devlet televizyonundan açıklama yapan Yarbay, Yves-Didier Bamouni, ülkenin kuzey ve güneydoğusunda yakında başlayacak askeri operasyonlardan etkilenebilecek her türlü insani faaliyetin yasaklandığını söyledi.

Bamouni, bölge halkına evlerinden ayrılmaları ve daha önceden belirlenmiş güvenli alanlara gitmeleri için zaman tanınacağını belirtti.

Yarbay Bamouni, evlerini terk etmek zorunda kalacak kişilerin sayısı ve operasyonların tarihine ilişkin ise bilgi vermedi.

Söz konusu askeri bölgelerden ilki Mali sınırındaki yaklaşık 2 bin kilometrekarelik kırsal bir alanı kapsıyor.

Diğer bir askeri bölge ise Benin sınırında yer alan daha ziyade W Milli Parkı gibi ulusal parkların yer aldığı 11 bin metrekarelik bir alanda bulunuyor.

Son dönemde milli parklardaki terör saldırısı riski büyük ölçüde artmaya başladı.

Benin, Nijer ve Burkina Faso'nun ortak sınırında yer alan ve 3 ülke tarafından yönetilen W Milli Parkı'nın Benin tarafına 8 Şubat'ta düzenlenen saldırıda 6 kişi yaşamını yitirmişti.

Benin'in Burkina Faso sınırında yer alan Pendjari Ulusal Parkı'na nisanda düzenlenen saldırıda da 5 asker hayatını kaybetmişti.

Burkina Faso'nun kuzeyindeki Seytenga ilçesine 11 Haziran'da düzenlenen saldırıda en az 86 sivil yaşamını yitirmişti.

Burkina Faso, 2015'ten bu yana El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların saldırısına uğruyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılar nedeniyle 1,8 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı, 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.