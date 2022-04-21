Son dakika: Bulgaristan'da çok uluslu muharebe grubu askeri tatbikat düzenledi
AA - Ihvan Radoykov - Güncel
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Bir son dakika haberine göre Komutanların tatbikat alanına gelişi Komutanların yetkililerden bilgi alması Top atışları Zırhlı araçların manevrası Komutanların açıklamaları Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı çok uluslu muharebe grubu Novo Selo Eğitim Sahasında kabiliyetlerini sergiledi.
Komutanların tatbikat alanına gelişi
Komutanların yetkililerden bilgi alması
Top atışları
Zırhlı araçların manevrası
Komutanların açıklamaları Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı çok uluslu muharebe grubu Novo Selo Eğitim Sahasında kabiliyetlerini sergiledi. Gösterilere, Bulgaristan Kara Kuvvetleri'ne bağlı 42. Mekanize Tabur'dan ve ABD Ordusu'ndan Mekanize Bölük "Stryker"den askerler katıldı.
AA / Ihvan Radoykov - Güncel