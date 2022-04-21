Son dakika: Bulgaristan'da çok uluslu muharebe grubu askeri tatbikat düzenledi

Komutanların tatbikat alanına gelişi

Komutanların yetkililerden bilgi alması

Top atışları

Zırhlı araçların manevrası

Komutanların açıklamaları Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı çok uluslu muharebe grubu Novo Selo Eğitim Sahasında kabiliyetlerini sergiledi. Gösterilere, Bulgaristan Kara Kuvvetleri'ne bağlı 42. Mekanize Tabur'dan ve ABD Ordusu'ndan Mekanize Bölük "Stryker"den askerler katıldı.