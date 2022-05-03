Son dakika: Bulanık'ta şehit ailelerine bayram ziyareti

Bulanık ilçesinde Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Tahsin Öndül ve askeri yetkililer, şehit ailelerinin bayramını kutladı.

İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Eyyup Özkök, İlçe Emniyet Müdür Vekili Emre Beşik ile Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Öndül ile yönetim kurulu üyeleri, şehit istihkam er Hasan İrkoş'un Zafer Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Aile bireylerinin bayramını kutlayan ziyaretçiler, daha sonra şehit er Yakup Mutlu'nun Örenkent köyünde yaşayan ailesini ziyaret ederek, bayramlarını tebrik etti.

Yoncalı beldesine geçen ziyaretçiler, şehit er Seyithan Çiftçi'nin ailesiyle bayramlaştıktan sonra terör örgütü tarafından şehit edilen Ferit Bulut'un ailesini ziyaret ederek, aile bireylerinin bayramını kutladı.

Yüzbaşı Özkök, yaptığı konuşmada, millet olarak huzur ve güven ortamında yaşamalarını canlarını feda eden şehitlere ve bu uğurda mücadele eden gazilere borçlu olduklarını söyledi.

Öndül de şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiklerini dile getirerek, "Allah şehitlerimizin şefaatini üzerimizden eksik etmesin. Ruhları şad, makamları cennetin başköşesi olsun" diye konuştu.