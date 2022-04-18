Son dakika haberleri | Bucha'da ölen siviller için cenaze töreni düzenlendi

Ukrayna'nın Bucha kentinde Rusya'nın saldırılarında hayatını kaybeden siviller, kimlik tespitinin ardından düzenlenen törenle toprağa verildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, kentten çekilen Rus askerlerinin ardından evlerde ve caddelerde çok sayıda sivilin cansız bedeni bulundu. Ekipler tarafından alınarak mezarlığa götürülen cesetler kimlik tespitinin yapılmasının sonrasında ailelerine teslim edildi. Son olarak kentteki saldırılarda hayatını kaybeden Paul Olessandrovich ve Dmitro Yuriyovych'in cansız bedenleri de yakınlarına teslim edildi. Hayatını kaybeden siviller için yakınlarının da katılımıyla cenaze töreni düzenlendi. Olessandrovich ve Yuriyovych gözyaşları içinde toprağa verildi. Öte yandan, şehirde defnedilmeyi bekleyen çok sayıda cenaze bulunuyor.

(Volkan Kayalar - İsmail Coşkun/ İHA)