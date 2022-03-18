Son dakika: Brüksel'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi

ÇANAKKALE (AA) - Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Törene, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz ve yabancı askeri ataşeler katıldı.

Kaymakcı, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dış ilişkilerinde her zaman barış istediğini, bu uğurda 1'i Belçika'da olmak üzere diplomatik personelinden toplam 40'tan fazla şehit verdiğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşa değinen Kaymakcı, "Savaşı durdurmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy da Mustafa Kemal Atatürk'ün şehit düşen Anzak askerlerini "bu vatanın evladı" olarak tanımlayarak savaş sırasında dahi barışı hedeflediğine dikkati çekti.

Barış, güvenlik, istikrar, adalet kavramlarının önemine işaret eden Ulusoy, mevcut savaşı güçlü şekilde kınadıklarını ve Türkiye'nin çatışmaların sona ermesi için çabaladığını vurguladı.

Törenin sonunda Belçika Askeri Ataşeler Birliği Duayen Ataşe Yardımcısı Albay Arsene Emvahou, Büyükelçi Ulusoy'a plaket takdim etti, Çanakkale Savaşı'ndan orijinal görüntüler izletildi.