Son dakika! Bozkır'da Türk Polis Teşkilatının 177'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı - Haberler

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Son dakika! Bozkır'da Türk Polis Teşkilatının 177'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

AA - Yakup Çetin - Güncel
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Son dakika! Bozkır'da Türk Polis Teşkilatının 177'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

Son dakika haberi... Konya'nın Bozkır ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 177'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi.

BOZKIR, KONYA (AA) - Konya'nın Bozkır ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 177'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki programda, İlçe Emniyet Müdür Vekili Uğur Alaca, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Programa, ilçe protokolü ve polisler katıldı.

Etkinlikler kapsamında, Hz. Ömer Camisi'nde ebediyete intikal etmiş teşkilat mensupları ve şehitler için mevlid-i şerif okunacak.

AA / Yakup Çetin - Güncel

Bozkır, Konya, Polis, Türk, Güncel, Haberler

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