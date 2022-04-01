Son dakika: Bozdağ: "(Adnan Oktar davasındaki tahliye kararları) HSK Birinci Dairesi, İstanbul BAM 1. Ceza Dairesi hakimleri ve bazı savcılar hakkında inceleme...
AA - Ahmet Alican Koç - Güncel
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Bir son dakika haberine göre Toplantıyı takip eden gazeteciler Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamaları ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dikmen Hakimevi'nde yargı muhabirleriyle bir araya geldi.
Toplantıyı takip eden gazeteciler
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamaları ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dikmen Hakimevi'nde yargı muhabirleriyle bir araya geldi. (3)
Bakan Bozdağ: "(Adnan Oktar davasındaki tahliye kararları) HSK Birinci Dairesi, İstanbul BAM 1. Ceza Dairesi hakimleri ve bazı savcılar hakkında inceleme izni verdi."