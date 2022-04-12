Son dakika! Boşanmak isteyen Elif'i öldüren eşi tutuklandı

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da, boşanmak isteyen eşi Elif İyik'i (35), bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim olan Murat İyik (36) tutuklandı.

Olay, 10 Nisan günü saat 22.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocuk sahibi Elif ve Murat İyik çifti, 7 yıl önce 'uyuşturucu' suçundan cezaevine girdi. Çiftin en küçük çocuğu koruyucu aileye verilirken, diğer 3 çocuk da devlet yurduna yerleştirildi. Elif İyik, 2021'de tahliye edilirken, Murat İyik ise 3 ay önce cezaevinden çıktı. Eşinden boşanmak isteyen Elif İyik, kuzeninin evine yerleşti. Boşanmak istemeyen Murat İyik ise cezaevinden çıkınca eşini sürekli rahatsız etmeye başladı.

Öte yandan polisin her yerde aradığı Murat İyik, dün sabah emniyete giderek teslim oldu. Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen İyik, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Pişmanım" diyerek seslendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat İyik, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.