Son dakika: Boşanma aşamasındaki eşine 'vaden doldu' tehdidine tutuklama

SOSYAL medya hesabından boşanma aşamasında olduğu eşi Emel K.'yı (28) silah göstererek "Vaden doldu, toprak seni çağırıyor" ifadeleriyle tehdit eden şüpheli Nazmi K. (37) "Tehdit" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yaptığı devriye sırasında 'emelinsesiniduyun' şeklindeki paylaşımları tespit etti. Nazmi K.'nın paylaştığı videoda, boşanma aşamasında olduğu eşi Emel K.'ya silah göstererek "Vaden doldu ve toprak seni çağırıyor. Bunların lafta kalmayacağını göreceksin Emel. Dediğim gibi 5 bin, 10 bin, 20 bin Euro benim için para değil ama seni babanla birlikte mezara koyacağım. Olmayan dişlerini zaten kerpetenle geçeceğim" ifadelerini kullandığı görüldü.

"UMARIM BU VİDEO GEREKEN YERLERE ULAŞIR"

GÖZALTINA ALINDI

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Nazmi K. burada savcıya ifade verdi. Savcılık şüpheli Nazmi K.'yı "Silahla tehdit" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de şüphelinin sevk edildiği suç maddesinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel