BORNOVA'DA ORMAN YANGINI İZMİR'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İZMİR'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın saat 14.20 sıralarında Yakaköy mahallesi yakınlarındaki bir ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter ve 6 arazöz sevk edildi. Ekipler alevleri kontrol almak için havadan ve karadan çalışma başlattı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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